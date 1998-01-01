ВКонтакте поддержит молодых музыкантов

Молодые артисты станут популярнее и богаче. Поможет в этом ВКонтакте. Социальная сеть поддержит начинающих музыкантов. На специальной платформе исполнители смогут напрямую связаться со звукозаписывающими компаниями. И выслать через специальное приложение свои композиции. В случае успеха, пользователям останется только подписать контракт с лейблами. В социальной сети ВКонтакте регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. А в феврале там запустили конкурс для начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM.

Ранее Пятый канал рассказывал, что VK Music при поддержке сервиса BOOM запускают конкурс для начинающих музыкантов.