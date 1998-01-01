VK Music при поддержке сервиса BOOM запускают конкурс для начинающих музыкантов

VK Music при поддержке сервиса BOOM запускают конкурс для начинающих музыкальных талантов. Победителю обещают контракт с лейблом StartUp Music и поддержку в продвижении своей музыки в VK.

Для участия в конкурсе исполнитель или группа должны разместить в своем сообществе плейлист из три — пять треков с хэштегом #vkmusictalents. По итогам будут объявлены пять лучших коллективов и исполнителей в каждом из музыкальных жанров. Приоритетом будут пользоваться те музыканты, чье творчество представлено только в VK или BOOM.

Сроки подача заявок для участия в конкурсе:

— Хип-хоп: 15–28 февраля.

— Поп-музыка: 1–14 марта

— Электронная танцевальная музыка: 15–28 марта

— Рок-музыка: 29 марта-11 апреля

Список победителей будет обнародован в сообществе VK Music.

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