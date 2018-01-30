Звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа

Елена Подкаминская, 39-летняя звезда сериала «Кухня», проводит время с семьей на отдыхе в Таиланде. И впервые за долгое время опубликовала совместное фото с мужем. Пишет издание Teleprogramma.

Актриса замужем второй раз. Со своим супругом Денисом Гущиным они тайно поженились в конце 2017 года.

Елена предпочитала не показывать своего нового избранника подписчикам. Но вот, 25 февраля, в своем паблике в Instagram разместила несколько отпускных фотографий, на которых можно видеть ее супруга. Например, на одном из фото пара запечетлена во время прогулки на скутере, за рулем — как утверждают знающие подписчики — муж Елены.

Instagram @podkaminskaya_official

Елена Подкаминская — актриса театра и кино. В 2001 году окончила Театральный институт имени Б. Щукина (курс Александра Ширвиндта). С 2000 года — в труппе Московского академического театра сатиры. В 2012–2016 годах снималась в сериале «Кухня», где сыграла роль Виктории Гончаровой.

Ранее Пятый канал публиковал первые фото младшей дочери Подкаминской — полуторагодовалой Евы, отец которой — Денис Гущин.