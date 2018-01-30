Звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа

, 16:22 Фото 448

Актриса опубликовала несколько совместных фото с супругом.

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Елена Подкаминская, 39-летняя звезда сериала «Кухня», проводит время с семьей на отдыхе в Таиланде. И впервые за долгое время опубликовала совместное фото с мужем. Пишет издание Teleprogramma.

Актриса замужем второй раз. Со своим супругом Денисом Гущиным они тайно поженились в конце 2017 года.

Елена предпочитала не показывать своего нового избранника подписчикам. Но вот, 25 февраля, в своем паблике в Instagram разместила несколько отпускных фотографий, на которых можно видеть ее супруга. Например, на одном из фото пара запечетлена во время прогулки на скутере, за рулем — как утверждают знающие подписчики — муж Елены.

Instagram @podkaminskaya_official

Елена Подкаминская — актриса театра и кино. В 2001 году окончила Театральный институт имени Б. Щукина (курс Александра Ширвиндта). С 2000 года — в труппе Московского академического театра сатиры. В 2012–2016 годах снималась в сериале «Кухня», где сыграла роль Виктории Гончаровой.

Ранее Пятый канал публиковал первые фото младшей дочери Подкаминской — полуторагодовалой Евы, отец которой — Денис Гущин.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:23
Опубликован список погибших в страшном пожаре в Кемеровской области
17:15
«Оправдываться не в чем»: Владислав Радимов о судебном иске от Татьяны Булановой
17:09
Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло на трассе «Кола»
16:59
«Звучит абсурдно»: Песков о «контрабанде» запчастей для танков из РФ на Украину
16:55
Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала
16:38
Видео: Кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива
16:30
Видео: Чудовищный взрыв тепловоза на ж/д вокзале в Каире
16:22
Звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа
16:16
«Главное — безопасность пассажиров»: Эксперт о закрытии неба над Пакистаном
16:09
Доминик Джокер взял в жены звезду шоу «Голос» — видео
16:01
Желанное наследство Браташ вновь выскользнуло из рук Джигурды. Как так вышло?
15:49
Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийский санкциях
15:40
ДТП года! Два БТРа собрали «паровозик» из легковушек в Курске — видео
15:26
Служба госбезопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
15:20
Видео: Хулиган с битой разгромил семь машин в Мурино
15:11
Эксперт: Украине лучше отказаться от участия в «Евровидении» в этом году
15:03
Видео: Бойцы Сил специальных операций РФ отмечают профессиональный праздник
14:54
28 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве на ж/д вокзале в Каире
14:53
Ложь повсюду: Павел Грудинин лишен депутатского мандата за сокрытие офшора
14:48
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в семье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

30.01.2018

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская тайно вышла замуж

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама