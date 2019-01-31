Фото: Звезда сериала «Кухня» впервые показала младшую дочь

, 12:39 Фото 21

Исполнительница роли Вики — Елена Подкаминская — выложила семейное фото в социальной сети.

Фото: Instagram @podkaminskaya_official

Российская актриса Елена Подкаминская всегда старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз. Она не особенно распространяется даже о времени и месте знакомства со своим супругом. А фотографии детей тем более появляются в ее социальных сетях нечасто — и только снимки со старшей дочерью, восьмилетней Полиной. Теперь же Елена впервые показала публике и свою годовалую дочь Еву.

Фотография с обеими девочками появилась на странице Подкаминской в Instagram. На снимке актриса держит младшую дочь на руках, а старшая шагает рядом. Примечательно, что девочки наряжены в одинаковые платьица. При этом все три участницы съемки позируют босиком. Погода позволяет надеть такой легкий наряд — судя по окружающей обстановке, вся семья находится в теплых краях.

— Почти семейное фото: Я, Поля, Ева и дядя Леня (так дочки Елены называют друга семьи Леонида Агутина — прим.ред.) в колонке. Танцуем по всему миру, — написала актриса.

Фотография вызвала бурю положительных эмоций у поклонников артистки.

— Удивительное фото. Пролистываю сотни фото и вдруг остановилась. Необыкновенно теплое светлое что ли.

— Какая Вы красивая и стильная! И Ваши чудесные доченьки!

— Какие красивые и счастливые девочки! — пишут восхищенные поклонники.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что подписчики устроили настоящую войну из-за видео с Леной Летучей без макияжа.

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