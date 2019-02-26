Буланова прокомментировала информацию о судебном иске против Радимова

Главный тренер «Зенита-2» стал фигурантом судебного разбирательства. В судебном участке № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга зафиксирована запись об исполнительном производстве в отношении Владислава Радимова.

Как сообщает местные СМИ, в суд на футболиста и тренера подала его бывшая жена певица Татьяна Буланова. По имеющейся информации, Татьяна намерена взыскать с Владислава алименты на содержание их 11-летнего сына.

—Буду я что-то взыскивать или не взыскивать — это мое дело абсолютно, — прокомментировала информацию об исполнительном производстве телеканалу 78.ru Буланова.

При этом, певица отметила, что в судебный участок она не обращалась.

Татьяна Буланова вышла замуж за звездного в ту пору футболиста, полузащитника петербургского «Зенита» Владислава Радимова 18 октября 2005 года. 8 марта 2007 года в семье родился сын Никита. В декабре 2016 года Радимов и Буланова расстались.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что по признанию 49-летней Булановой, она готова снова влюбиться, как девчонка.