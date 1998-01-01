Видео: Приморье окутали лесные пожары

Лесные пожары подступили к крупным населенным пунктам Приморья. Даже Владивосток заволокло едким дымом. Медики не рекомендуют жителям выходить из дома и открывать окна. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. На случай срочной эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Сформирована целая армия спасателей — туда вошли сотрудники МЧС, волонтеры и военные — всего около 13-ти тысяч человек. Власти Приморья уверяют, что готовы к любому развитию событий.

— Необходимо провести анализ наличия средств пожаротушения в муниципальных образованиях, еще раз проверить план по привлечению сил, проанализировать весь инвентарь, — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Основная причина пожаров — аномально теплая зима и отсутствие осадков. В регионе объявлен особый режим. Посещать леса и разводить костры категорически запрещено.



