Видео: Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову из России

Мэтр российского эстрадного юмора Евгений Петросян увез свою молодую помощницу Татьяну Брухунову из страны в Европу. Сейчас пара отдыхает в Испании, уверены их поклонники. И Хотя 73-летний юморист и его 30-летняя помощница не выкладывают совместные фото, но по геометкам в их персональных публикациях внимательные пользователи без труда определили, что пара сейчас в Барселоне. Об этом сообщает Утро.ру.

Татьяна опубликовала в своем Instagram фото из ресторана, на котором можно видеть тарелку с блюдом из аппетитных рапанов, а Евгений Ваганович разместил в своем — видео на котором он пробует что-то из ракушки, подозрительно похожей на те, что в блюде Татьяны.

Instagram @petrosyanevgeny