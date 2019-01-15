Видео: Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову из России

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Пара не размещает совместные фото, но внимательные пользователи сети по геометкам в их личных публикациях догадались, в какой стране Европы юморист с помощницей проводят время.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Мэтр российского эстрадного юмора Евгений Петросян увез свою молодую помощницу Татьяну Брухунову из страны в Европу. Сейчас пара отдыхает в Испании, уверены их поклонники. И Хотя 73-летний юморист и его 30-летняя помощница не выкладывают совместные фото, но по геометкам в их персональных публикациях внимательные пользователи без труда определили, что пара сейчас в Барселоне. Об этом сообщает Утро.ру.

Татьяна опубликовала в своем Instagram фото из ресторана, на котором можно видеть тарелку с блюдом из аппетитных рапанов, а Евгений Ваганович разместил в своем — видео на котором он пробует что-то из ракушки, подозрительно похожей на те, что в блюде Татьяны.

Instagram @petrosyanevgeny
 
Интересно, что не только ракушки похожи, фото размещены в одно время и в один день — 14 января. Так что пользователи уверены — пара проводит время вместе.
 
Ранее Пятый канал рассказывал, что Татьяна Брухунова, которую называют разлучницей юмориста с его бывшей женой Еленой Степаненко, подготовила детскую для двойни, хотя и продолжает отрицать, что беременна.

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