Фото: Отпечаток руки из «Титаника» на стекле сохранился спустя 20 с лишним лет

, 19:41 Фото 77

Этот артефакт принадлежит не Леонардо ди Каприо, как считает большинство.

Фото: Youtube

Режиссер популярного фильма-катастрофы «Титаник» Джеймс Кэмерон на своей странице в Twitter опубликовал фото, ставшего знаменитым после пикантной сцены в машине, отпечатка руки одного из главных героев картины.

След спустя 20 с лишним лет отлично сохранился и, по всей видимости, исчезать не собирается.

— Более 20 лет спустя пресловутый отпечаток руки все еще там — посмотрите внимательно, — написал под фото Джеймс Кэмерон.

Постановщик картины сумел оставить артефакт неприкосновенным, используя специальный спрей, чему сам был искренне удивлен.

Помимо прочего Джеймс Кэмерон открыл секрет — чья именно ладонь оставила этот след на стекле во время съемок. Выяснилось, что во время любовной сцены в фильме зрители видят в кадре руку не Кейт Уинслет, и даже не Леонардо ди Каприо — свою ладонь «засветил» сам режиссер полюбившейся зрителям всего мира картины.

Ранее Пятый канал сообщал, что режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон раскрыл секрет, как сохранить мужскую потенцию до глубокой старости.

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