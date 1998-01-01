Экс-участник «Дома-2» сломал гитару об руку матери

Экс-участник «Дома-2» Габриэль Диас Альварес оказался в центре вопиющего скандала. Молодой человек избил собственную мать, сломав пожилой женщине руку.

Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел вечером 26 февраля в Москве. Как рассказала сама 64-летняя женщина, они в очередной раз повздорили с сыном. В какой-то момент эмоции настолько завладели Габриэлем, что молодой человек схватил первое, что попалось под руку — гитару — и разбил ее об пострадавшую. Маме экс-участника телестройки пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью. У женщины был выявлен перелом руки.

Несмотря на это, Ирина Николаевна не стала ни ложиться в больницу, ни обращаться в полицию. В ответ на контрольный звонок сотрудника правоохранительных органов она сообщила, что позже придет сама и даст все необходимые пояснения.

Сам Габриэль, который, как оказалось, стоит на учете в психо-неврологическом диспансере, пояснил полиции, что конфликты с матерью у него происходят на регулярной основе. Причина ссор всегда одна: женщина упрекает сына в том, что он сидит дома без работы. По некоторым данным, 32-летний мужчина продолжает настаивать на том, что он телезвезда и работать в неподобающем статусу месте он не станет.

Стоит отметить, что в съемках «Дома-2» Габриэль Диас Альварес участовал в 2013 году. Период его нахождения в проекте составил всего 43 дня.