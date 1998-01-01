Прогулка на катере едва не закончилась плачевно для беременной звезды «Дома-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко едва не потеряла сознание во время путешествия между Мальдивскими остовами. На странице в Instagram она сообщила, что большой катер быстро набрал скорость и начал «прыгать на волнах». Беременная девушка страдала от морской болезни почти два часа, пока снова не оказалась на суше.
Звезда скандальной телестройки призналась, что у нее всегда был очень сильный вестибулярный аппарат, но в этот раз ее действительно укачало.
Ранее Пятый канал сообщал, что беременная Саша Савельева попала в больницу.