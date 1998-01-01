Прогулка на катере едва не закончилась плачевно для беременной звезды «Дома-2»

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30-летняя Катя Колисниченко рассказала о неприятном случае, который произошел с ней на Мальдивах.

Фото: Instagram @kolisnichenko_official

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко едва не потеряла сознание во время путешествия между Мальдивскими остовами. На странице в Instagram она сообщила, что большой катер быстро набрал скорость и начал «прыгать на волнах». Беременная девушка страдала от морской болезни почти два часа, пока снова не оказалась на суше.

— Было ощущение, что мы сидим на огромном гепарде, который догоняет добычу! Или очень схоже с жесткой посадкой самолета, но эти толчки повторяются каждую секунду! С каждым толчком я чувствовала, что у меня напрягается живот, — написала Колисниченко.

Instagram @kolisnichenko_official

Звезда скандальной телестройки призналась, что у нее всегда был очень сильный вестибулярный аппарат, но в этот раз ее действительно укачало.

— Я уже представляла, что теряю сознание и в этот момент мне было страшно за маленького у меня в животике! Что с ним будет, если я потеряю сознание? — вспоминает она.

Ранее Пятый канал сообщал, что беременная Саша Савельева попала в больницу.

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