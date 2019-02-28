Видео: Работники сразу нескольких сфер попадут под сокращение весной 2019 года

Свыше 115 тысяч россиян попадут под сокращение весной 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Согласно данным ведомства, увольнение грозит работникам сферы автомобилестроения, а также транспортной и финансовой сфер. Основными причинами сокращения эксперты называют низкую конкурентоспособность и остановку производств.

Отмечается, что большая часть представителей вышеназванных профессий работает в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Также в Минтруде напоминают, что по закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме того, работнику должны быть предложены имеющиеся в коллективе вакансии. Если человек все же уходит, ему выплачивается компенсация.

Ранее Пятый канал сообщал, что на рабочей неделе с 4 по 10 марта россияне отдыхают три дня.