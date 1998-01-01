Роструд напомнил о «короткой» рабочей неделе в марте

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В связи с празднованием 8 марта следующая рабочая неделя будет меньше на один день.

Фото: www.globallookpress.com

Федеральная служба по труду и занятости напоминает — рабочая неделя с 4-го по 10 марта будет четырехдневной благодаря Международному женскому дню. 8 марта в этом году выпадает на пятницу, поэтому россиян ждет три выходных подряд, передает сообщение Роструда Интерфакс. Кроме сокращения рабочей недели, на час уменьшится и предпраздничный рабочий день 7 марта.

В мае россиян ожидает еще более короткая рабочая неделя — в этом году 23 февраля пришлось на субботу, поэтому выходной перенесли на 10 мая. В итоге, в мае будет четыре выходных дня подряд — с 9-го по 12-е включительно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Россия вошла в список «стран-трудоголиков».

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