Роструд напомнил о «короткой» рабочей неделе в марте

Федеральная служба по труду и занятости напоминает — рабочая неделя с 4-го по 10 марта будет четырехдневной благодаря Международному женскому дню. 8 марта в этом году выпадает на пятницу, поэтому россиян ждет три выходных подряд, передает сообщение Роструда Интерфакс. Кроме сокращения рабочей недели, на час уменьшится и предпраздничный рабочий день 7 марта.

В мае россиян ожидает еще более короткая рабочая неделя — в этом году 23 февраля пришлось на субботу, поэтому выходной перенесли на 10 мая. В итоге, в мае будет четыре выходных дня подряд — с 9-го по 12-е включительно.

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