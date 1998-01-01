Видео: «Апокалиптический» природный пожар произошел на севере Англии

Пожар апокалиптических размеров. Именно так назвали очевидцы бушевавшее пламя в Англии. В Западном Йоркшире вспыхнули торфяники. В считанные минуты огонь охватил почти 150 гектаров. Его было видно за несколько километров.

Дымом заволокло ближайшие населенные пункты. Местные жители в панике. Такого огромного пожара не припомнят даже старожилы. И все из-за нетипичной для февраля погоды. В Западном Йоркшире по-летнему тепло — 20 градусов выше нуля.

К этому часу пожарным удалось справиться с огнем. Но спасатели продолжают дежурить на месте ЧП, на случай появления новых очагов возгорания.

Ранее Пятый канал рассказывал о сильных природных пожарах, охвативших российских Дальний восток. Причины те же — необычно теплая и бесснежная зима и температура выше климатической нормы.