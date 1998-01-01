Видео: Дальний Восток задыхается от дыма природных пожаров

На Дальнем Востоке полыхают природные пожары. Огонь вплотную подобрался к Транссибирской магистрали. Пламя бушует уже в девяти районах Приморского края, очаги пожаров видны из космоса.

Владивосток и Хабаровск задыхаются от запаха гари. Вокруг — тысячи гектаров выжженной земли. Все из-за аномально теплой и бесснежной зимы.

Температура воздуха в Приморье превышает климатическую норму на 10 градусов. За ситуацией на Дальнем Востоке следит корреспондент Евгений Подтергера.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что из-за сложно обстановки в Приморье введен особый противопожарный режим.