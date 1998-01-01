Петр Порошенко в очередной раз напомнил о себе в сети странным поступком — интернет обсуждает видео, в котором украинский президент срывает шапку с женщины на митинге и бросает ей в лицо.

Пользователь Twitter под ником Белаззз посвятил стих выходке Порошенко, который с украинского можно перевести так:

— Демон рос среди друзей на бойне,

У демона движения — отточенные и медленные.

У демона сердце — теплое и кровавое,

Демон рыдает и обращается к тебе:



Где твоя шапка, Порошенко?

Где твоя шапка, Порошенко?

Само стихотворение является пародией на текст песни «Где твоя линия?» группы «Линия Маннергейма». Среди пользователей нашлись и более прозаичные комментаторы.

— Хорошо, что не убил. Женщине прям повезло. Гопник наш Петя.

— Она, видимо, спросила: «Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?» Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу, — иронизируют юзеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Зеленский пообещал посадить Порошенко в тюрьму.