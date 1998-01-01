Петр Порошенко в очередной раз напомнил о себе в сети странным поступком — интернет обсуждает видео, в котором украинский президент срывает шапку с женщины на митинге и бросает ей в лицо.
Пользователь Twitter под ником Белаззз посвятил стих выходке Порошенко, который с украинского можно перевести так:
— Демон рос среди друзей на бойне,
У демона движения — отточенные и медленные.
У демона сердце — теплое и кровавое,
Демон рыдает и обращается к тебе:
Где твоя шапка, Порошенко?
Где твоя шапка, Порошенко?
Само стихотворение является пародией на текст песни «Где твоя линия?» группы «Линия Маннергейма». Среди пользователей нашлись и более прозаичные комментаторы.
Ранее Пятый канал сообщал, что Зеленский пообещал посадить Порошенко в тюрьму.