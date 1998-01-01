Ани Лорак не попала на показ дочери: «Где моя мама?»

Свидетелями экстремальных гастролей звезды стали зрители программы Пятого канала «Светская хроника». Как после такого потрясения певица смогла выйти на сцену?

— Оттанцовываю на шпильках 12-сантиметровых. Выжимаю костюмы. Быстренько в отель, душ, перекус и в машинку. Пять-шесть часов и мы в другом городе.

Ани Лорак передвигается на гастролях на своем автодоме — уникальной квартире на колесах, где есть все необходимое и для жизни, и для работы. Душ, мягкая кровать, кухня и устойчивый вайфай. Здесь певица отдыхает во время переездов и смотрит видео со своих концертов. Следом в двухэтажном автобусе едет балет, звукорежиссеры и весь технический персонал.

Помимо фургона, по стране вместе с Ани Лорак колесят три фуры оборудования и декораций. Целых 25 тонн техники — что сравнимо с показателями ведущих западных звезд.

Стоит только певице выйти из машины, как ее везде встречают поклонники. Ани Лорак улыбается и терпеливо фотографируется с каждым желающим, хотя всего несколько часов назад испытала настоящий шок! По пути из Волгограда в Ростов-на-Дону певица пережила самые страшные минуты в своей жизни.

— Автомобиль отказал нас вести. Мы полетели на вертолете.

В это время стоял густой туман. Видимость ухудшалась с каждой минутой.

— И я только слышу такие слова: если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил. Представляете, пилот такое говорит мне. Что я могу испытывать? — с тревогой Ани Лорак вспоминает ужасающие минуты.

Вертолет летел очень низко. Подняться выше не позволял густой туман.

— Мы реально находились в какой-то белой дымке. Поэтому вчера я пережила настоящий стресс.

Но Ани Лорак не может себе позволить опоздать на концерт. И поэтому готова рисковать, лишь бы не сорвать выступление!

— Ну что ж, а теперь мы собираемся на площадку, где сегодня состоится наш концерт.

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Кстати, райдер у Ани Лорак, несмотря на статус суперзвезды, весьма скромный: чай, кофе, вода, соки, фрукты, легкая закуска. Никакого алкоголя. Но одно важное условие все-таки есть.

— Морковка обязательно. Потому что морковка не только полезный овощ, но также помогает пищеварению, поднимает настроение, витамин А, — отмечает певица.

Все готово к концерту. Артистка и ее команда традиционно берутся за руки перед выходом на сцену. Зал полон. Все шоу певица работает живьем. Балет, огромные плазмы, сцена-трансформер. За весь концерт Ани Лорак успевает сменить десять костюмов.

А пока Ани Лорак на гастролях, ее семилетняя дочь София сама вышла на сцену! Это был модный показ, на котором она выступала в качестве модели. Но мама не смогла быть рядом с дочкой в этот волнительный момент.

— Она даже мне позвонила потом, после показа, и говорит: «Вот у всех были мамы, а где моя мама? Почему моей мамы нет?» Я говорю, понимаешь, у всех просто мамы, а у тебя мама-артистка. У тебя особенная мама, — трепетно рассказывает Ани.

Впереди у Лорак гастроли еще в нескольких городах на юге России. Затем небольшой перерыв. Дальше тур продолжится в Сибири.

— Жизнь такая непростая, разная штука. Не все может быть так, как у всех. Ты должен научиться понимать и принимать жизнь такой, какая она есть.

И пока ее любят и ждут, останавливаться Ани Лорак не собирается — даже рискуя собственной жизнью.