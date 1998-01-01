«За культуру мы почешем»: Шнуров ответил недовольным его новой должностью

Музыкант Сергей Шнуров в свойственной ему манере прокомментировал недовольство общественности своим назначением на пост в Министерстве культуры РФ. На возмущение граждан артист ответил стихотворением, которое опубликовал на своей странице в Instagram.
Стих Сергей написал от лица трех закадычных друзей, которых назвал Дима, Гриша и Колян. Герои текста крайне негодуют по поводу назначения Шнурова и считают, что с работой в Минкульте и сами справились бы ничуть не хуже.
— Мы же материмся хлеще,
И бухаем чаще, вона.
Понимаем эти вещи,
Лучше, чем бошка евона.
Меньше мы возьмём, но кэшем.
Нам как раз на шашлычок.
За культуру мы почешем,
Если платят, ну а че? — говорят читателю герои.
Публикация, как и следовало ожидать, привела аудиторию в восторг.
— Очень жаль, что наш восторг
От стихов таких правдивых
Дальше постов не идет!
Не меняет нерадивых!
— Ай да красава!
— Вот, теперь культура хлынет в массы! — пишут пользователи.
Ранее Пятый канал сообщал о том, как Сергей Шнуров ответил на оскорбления в свой адрес от депутата Виталия Милонова.