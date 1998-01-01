«За культуру мы почешем»: Шнуров ответил недовольным его новой должностью

, 14:00 Фото 88

Лидер группировки Ленинград посвятил новое колкое стихотворение реакции россиян на свою должность в общественном совете Минкульта.

Фото: Instagram @piter_one_love

Музыкант Сергей Шнуров в свойственной ему манере прокомментировал недовольство общественности своим назначением на пост в Министерстве культуры РФ. На возмущение граждан артист ответил стихотворением, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Instagram @shnurovs

Стих Сергей написал от лица трех закадычных друзей, которых назвал Дима, Гриша и Колян. Герои текста крайне негодуют по поводу назначения Шнурова и считают, что с работой в Минкульте и сами справились бы ничуть не хуже.

— Мы же материмся хлеще,

И бухаем чаще, вона.

Понимаем эти вещи,

Лучше, чем бошка евона.

Меньше мы возьмём, но кэшем.

Нам как раз на шашлычок.

За культуру мы почешем,

Если платят, ну а че? — говорят читателю герои.

Публикация, как и следовало ожидать, привела аудиторию в восторг.

— Очень жаль, что наш восторг

От стихов таких правдивых

Дальше постов не идет!

Не меняет нерадивых!

— Ай да красава!

— Вот, теперь культура хлынет в массы! — пишут пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Сергей Шнуров ответил на оскорбления в свой адрес от депутата Виталия Милонова.

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