Лучших из лучших студентов-инженеров выявляют на турнире в Санкт-Петербургском горном университете. Победители отборочных соревнований отправятся на престижный международный чемпионат «Кэйс Ин». Претенденты решают ряд практических задач, основанных на работе профильных предприятий. Отборочные туры проходят и в других российских вузах, в них участвуют более четырех тысяч студентов.

К слову, Санкт-Петербургский горный университет уже в третий раз вошел в ТОП глобального предметного рейтинга QS World University 2019, установив рекорд — 96 баллов из 100 возможных. С 2011 года QS World University Rankings учитывает деятельность ведущих университетов мира по 48 предметам, объединенным в пять областей знаний.

Ранее Пятый канал рассказывал о лучших школьниках-бизнесменах, которых определили в Сочи.