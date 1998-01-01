«Ой, танчик» — в Ярославле столкнулись БТР и автомобиль ДПС

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Второй день подряд в дорожных сводках проходит военная техника. Накануне, два бронетранспортера собрали «паровозик» в Курске.

Фото, видео: VK @yarchat

Бронетранспортер (БТР) столкнулся с машиной дорожно-постовой службы (ДПС) в Ярославле, перегородив движение в оба направления на Мельничной улице. Видео, снятое очевидцами с балкона дома, опубликовано на странице сообщества «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».

Как уточнили в местной полиции, ДТП произошло в четверг, 28 февраля, около 9 часов утра. Причины подробности происшествия, а также причины аварии и виновные выясняются. Сообщений о пострадавших не было.

Накануне Пятый канал рассказывал о ДТП с участием двух бронетранспортеров в Курске. 27 февраля в центре города четыре легковых автомобиля оказались в «паровозике» между армейской техникой.

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