Бронетранспортер (БТР) столкнулся с машиной дорожно-постовой службы (ДПС) в Ярославле, перегородив движение в оба направления на Мельничной улице. Видео, снятое очевидцами с балкона дома, опубликовано на странице сообщества «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».

Как уточнили в местной полиции, ДТП произошло в четверг, 28 февраля, около 9 часов утра. Причины подробности происшествия, а также причины аварии и виновные выясняются. Сообщений о пострадавших не было.

Накануне Пятый канал рассказывал о ДТП с участием двух бронетранспортеров в Курске. 27 февраля в центре города четыре легковых автомобиля оказались в «паровозике» между армейской техникой.