Необычное ДТП произошло в среду, 27 февраля, в центре Курска. На улице Добролюбова около дома № 13 два бронетранспортера (БТР) собрали между собой четыре легковых автомобиля. В армейскую «гармошку» попал даже автомобиль «Яндекс-такси».

Видео выложил в сеть один из очевидцев происшествия. На кадрах видно, что авария привела военных в настоящее замешательство, как так вышло, судя по всему, не понимают ни водители гражданских, ни армейских транспортных средств.

В интернете авария уже получила название «ДТП года».

Примечательно, что столкновение с участием боевой техники произошло на перекрестке с улицей Красной Армии.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как БТР въехал в грузовик-водовоз в Петербурге.