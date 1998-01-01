Разметка, пассажирские перевозки, торговля: Основные нововведения с 1 марта

, 7:23 Эфирная новость 94

С приходом первого дня весны в России вступает в силу ряд изменений в различных сферах.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

С 1 марта в России вступают в силу ряд нововведений. Касаются они самых разных областей. Особое внимание — безопасности на дорогах.

Самое визуально заметное изменение — новая разметка. Ей уже дали неофициальное название «вафля». Ярко-желтые обозначения на дорогах ввели, чтобы избежать заторов на городских улицах в часы пик. Проехать эту разметку водители должны за 5 секунд, нарушителей ждет штраф — тысяча рублей.

Кроме того, с сегодняшнего дня усиливается наказания для тех, кто занимается пассажирскими перевозками. За отсутствие лицензии юридическим лицам грозит крупный штраф — до 400 тысяч рублей.

Ужесточили требования и для диспетчеров аварийных служб. Теперь они должны ответить на вызов в течение пяти минут. Или сами перезвонить в течение десяти.

Ознакомиться с новыми порядками предстоит и садоводам. Сегодня закончилась «дачная амнистия». Теперь владельцам участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства нужно будет держать связь с администрацией, если они планируют возвести или уже возвели дом.

Ну а россияне, которые намерены заработать на продаже овощей и фруктов со своего огорода теперь обязаны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и платить подоходный налог.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что еще ждет россиян с приходом первого дня весны.

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