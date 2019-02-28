С 1 марта россиян ждут изменения в разных сферах жизни

, 0:10 Видео 22

В силу вступают законодательные изменения, которые коснутся практически всех категорий россиян.

Фото, видео: www.globallookpress.com

С 1 марта 2019 года вступают в силу законодательные изменения, которые значительно повлияют на жизнь многих россиян. Пятый канал рассказывает об основных из них.

Загородные участки

В преддверии дачного сезона законодательно вводятся две категории собственников загородных участков — садоводы и огородники. Разница между ними будет заключатся в недвижимости, которую владелец намерен возвести на своей земле. Так, жилые и хозяйственные строения можно будет построить исключительно на садовых участках, тогда как огороды будут предназначаться лишь для построек без фундамента, которые без труда можно разобрать.

Причем, перед строительством своего дома необходимо получить соответствующее разрешение в местной администрации на проведение работ, а после их завершения — согласие на ввод объекта в эксплуатацию. Если гражданин этого не сделает, то постройка будет считаться самостроем. В эту категорию не подпадают бани, беседки, сараи, теплицы, поленницы.

Более того, ужесточатся требования к жилым домам на садовых участках — они должны быть не выше 20 метров и иметь не более трех этажей.

Если все вопросы с недвижимостью на садовом участке улажены, гражданин собрал урожай и решил его продать, то теперь ему потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и оформить годовой патент стоимостью в 20 тысяч рублей. При этом, если годовой оборот от реализации «дачной» продукции превысит 300 тысяч рублей, то 1% доходов необходимо будет перечислить в счет государства.

Услуги ЖКХ

С 1 марта работники жилищно-коммунальных служб будут обязаны реагировать на запросы населения в течение десяти минут, и не важно, позвонил человек по телефону, или же обратился через интернет. Мелкие неисправности, вроде засора трубы, коммунальщики должны будут устранить не более чем за два часа, а более сложные заявки, связанные, например, с газоснабжением или электричеством, должны будут рассматриваться максимум в течение трех суток.

Денежные переводы

В России заработает система денежных переводов по номеру телефона. Воспользоваться этой услугой без комиссии смогут все клиенты банков-участников программы: ВТБ, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, СКБ-банк, сервис Qiwi, Росбанк.

Маркировка табачных изделий

С началом весны на упаковке табачных изделий должна быть новая маркировка: вместо бумажных штрих-кодов появятся электронные. По замыслу законодателей, это послужит борьбе с контрафактом, но, как водится, приведет и к удорожанию сигарет.

— Рост цен может дойти до 10%— приводит высказывание главы правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина MK.RU.

Согласно статистике, в России более 30% взрослого населения — курильщики.

Как рассказывал Пятый канал, еще 98 банков планируют в ближайшее время также освоить переводы по номеру телефона.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:10
С 1 марта россиян ждут изменения в разных сферах жизни
23:59
Оскароносный композитор и пианист Андре Превин скончался в Нью-Йорке
23:48
Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Москве
23:41
СКА сенсационно проигрывает в серии плей-офф московскому «Спартаку»
23:28
Уклонист Коновалов: Руководитель Хакасии «откосил» от службы в армии
23:13
«Вылитая Кира Найтли!»: Гузеева вывела в свет сильно повзрослевшую дочь
22:53
Горнолыжники в Карачаево-Черкесии могли сами спровоцировать сход лавины
22:43
Видео: В Петербурге фонарный столб рухнул на иномарку
22:29
«Резко повернул и пошел клином»: Очевидец о падении самолета в Коломне
22:18
У Шестуна нашли технику и участки еще на 425 миллионов
22:02
Эксперт: Запрошенный Минском у Москвы кредит не скорректирует оношения
21:50
Путин выразил уверенность в скором разгроме терроризма в Сирии
21:34
Кокорина могут отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем
21:28
«Случайно» — В администрации Порошенко бросились оправдывать инцидент с шапкой
21:25
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета на дома в Коломне
21:10
«Первый практический шаг» — экологи о возбужденных делах по «китовой тюрьме»
20:55
На северо-востоке Петербурга влобовую столкнулись маршрутка и внедорожник
20:51
Матильда Шнурова нашла эрогенную зону экс-супруга
20:45
Неужели опять? Кейт Миддлтон намекнула на четвертую беременность
20:45
В Петербурге полыхает квартира — кадры с места

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама