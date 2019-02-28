С 1 марта россиян ждут изменения в разных сферах жизни

С 1 марта 2019 года вступают в силу законодательные изменения, которые значительно повлияют на жизнь многих россиян. Пятый канал рассказывает об основных из них.

Загородные участки

В преддверии дачного сезона законодательно вводятся две категории собственников загородных участков — садоводы и огородники. Разница между ними будет заключатся в недвижимости, которую владелец намерен возвести на своей земле. Так, жилые и хозяйственные строения можно будет построить исключительно на садовых участках, тогда как огороды будут предназначаться лишь для построек без фундамента, которые без труда можно разобрать.

Причем, перед строительством своего дома необходимо получить соответствующее разрешение в местной администрации на проведение работ, а после их завершения — согласие на ввод объекта в эксплуатацию. Если гражданин этого не сделает, то постройка будет считаться самостроем. В эту категорию не подпадают бани, беседки, сараи, теплицы, поленницы.

Более того, ужесточатся требования к жилым домам на садовых участках — они должны быть не выше 20 метров и иметь не более трех этажей.

Если все вопросы с недвижимостью на садовом участке улажены, гражданин собрал урожай и решил его продать, то теперь ему потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и оформить годовой патент стоимостью в 20 тысяч рублей. При этом, если годовой оборот от реализации «дачной» продукции превысит 300 тысяч рублей, то 1% доходов необходимо будет перечислить в счет государства.

Услуги ЖКХ

С 1 марта работники жилищно-коммунальных служб будут обязаны реагировать на запросы населения в течение десяти минут, и не важно, позвонил человек по телефону, или же обратился через интернет. Мелкие неисправности, вроде засора трубы, коммунальщики должны будут устранить не более чем за два часа, а более сложные заявки, связанные, например, с газоснабжением или электричеством, должны будут рассматриваться максимум в течение трех суток.

Денежные переводы

В России заработает система денежных переводов по номеру телефона. Воспользоваться этой услугой без комиссии смогут все клиенты банков-участников программы: ВТБ, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, СКБ-банк, сервис Qiwi, Росбанк.

Маркировка табачных изделий

С началом весны на упаковке табачных изделий должна быть новая маркировка: вместо бумажных штрих-кодов появятся электронные. По замыслу законодателей, это послужит борьбе с контрафактом, но, как водится, приведет и к удорожанию сигарет.

— Рост цен может дойти до 10%, — приводит высказывание главы правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина MK.RU.

Согласно статистике, в России более 30% взрослого населения — курильщики.

Как рассказывал Пятый канал, еще 98 банков планируют в ближайшее время также освоить переводы по номеру телефона.