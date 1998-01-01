Счетная палата: Контроль за медицинским обслуживанием в регионах нужно усилить

Контроль за медицинским обслуживание в регионах необходимо усилить. Это один из выводов комиссии Счетной палаты по результатам проверки. Эксперты установили: некоторые субъекты из своих бюджетов выделяют просто смешные деньги на закупку лекарств.

В Дагестане, к примеру, всего 822 рубля вместо положенных 3 с половиной тысяч. В этом списке также Марий-Эл, Калининградская, Саратовская и Тамбовская области. Там средства из фонда обязательного медицинского страхования намного превышают затраты из местных бюджетов.

Кроме того, специалисты Счетной палаты составили рейтинг качества медпомощи. Лучше всего лечат в Тюмени, Москве или Петербурге. Хуже всего — в Магадане, Кабардино-Балкарии и Перми.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российские медики разработали универсальную вакцину.