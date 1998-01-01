В Петербурге приостановлено использование нового теста для выявления туберкулеза

, 10:20 Эфирная новость 162

Новый препарат, созданный для замены пробы Манту, вызвал недомогания у школьников.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге на время приостановили использование диаскинтеста. Это новый препарат, заменивший устаревшую пробу Манту.

Поводом для тщательного исследования вакцины стал последний случай. Сразу несколько учеников после укола диаскином почувствовали себя плохо. Что стало причиной массового недомогания сейчас выясняют специалисты.

Не исключено, что по результатам проверки, этот вид теста на туберкулез могут запретить по всей России. Максим Лебедев навестил пострадавших детей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии в школе, где использовался диаскинтест были выявлены нарушения при хранении прививки.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:20
В ХМАО задержаны участники террористической ячейки
11:12
Пять человек погибли в страшной аварии под Волгоградом
11:03
Эксперт прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном
10:59
Российская армия скоро получит ЗРС С-500
10:50
Моряки встали на защиту капитана судна, врезавшегося в мост в Южной Корее
10:34
«Instagram не отбирали»: Серябкина о «скандале» с экс-солисткой SЕRЕВRО Кищук
10:20
В Петербурге приостановлено использование нового теста для выявления туберкулеза
10:15
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Бирюкова
10:04
Американский генерал посчитал время подлета российской ракеты «Авангард»
9:50
Видео: Топливный резервуар полыхает в Барнауле
9:36
Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова
9:22
Видео: Работу губернаторов намерены оценивать по состоянию дорог
9:11
Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей
8:55
В Башкирии перевернулся микроавтобус с пассажирами
8:49
Эд Ширан тайно женился на однокласснице
8:35
Счетная палата: Контроль за медицинским обслуживанием в регионах нужно усилить
8:22
Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю
8:11
Новые правила маркировки сигарет вступили в России
8:03
Какая погода ждет россиян в марте
7:56
На территории Приморского края с начала года зафиксировано 136 лесных пожаров

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама