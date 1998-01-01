В Петербурге приостановлено использование нового теста для выявления туберкулеза

В Петербурге на время приостановили использование диаскинтеста. Это новый препарат, заменивший устаревшую пробу Манту.

Поводом для тщательного исследования вакцины стал последний случай. Сразу несколько учеников после укола диаскином почувствовали себя плохо. Что стало причиной массового недомогания сейчас выясняют специалисты.

Не исключено, что по результатам проверки, этот вид теста на туберкулез могут запретить по всей России. Максим Лебедев навестил пострадавших детей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии в школе, где использовался диаскинтест были выявлены нарушения при хранении прививки.