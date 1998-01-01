В школе Петербурга, где после прививки стало плохо детям, выявлены нарушения

, 6:59 Эфирная новость 122

В настоящее время использование диаскинтеста приостановлено до окончания проверки.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Петербурге приостановлено использование диаскинтеста. Это кожная проба для определения туберкулеза, аналог реакции Манту. После проведения тестов в одной из школ 12 детей попали в больницы. Роспотребнадзор и Росздравнадзор начали проверку и уже выявили серьезные нарушения.

— Противопоказания, которые не соблюли в данном конкретном случае — это эпидемия гриппа. Плюс дети не были осмотрены доктором соответствующим образом, находились в неподобающей ситуации — в маленькой пятиметровой комнатке были все 11 человек, — говорит главный фтизиопедиатр Северо-Западного Федерального округа России Ирина Довгалюк.

Уже установлено, что препарат неправильно хранили и перевозили.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские и индийские ученые разработали лекарство, которое способно излечить от туберкулеза

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