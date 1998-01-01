Видео: Работу губернаторов намерены оценивать по состоянию дорог

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С инициативой выступили в Минэкономразвития.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Работу губернаторов уже скоро будут оценивать по состоянию дорог. Ввести еще один пункт в рейтинг руководителей регионов предложили в Минэкономразвития. Учитывать планируют несколько показателей — это и качество новых дорог, и состояние старых, и число отремонтированных трасс.

Чиновники предполагают, что такой подход станет хорошим стимулом для успешного выполнения федерального проекта «Дорожная сеть». По плану, уже через пять лет стандартам качества должна соответствовать половина сети региональных дорог — это около полумиллиона километров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Счетной палате хотят усилить контроль за медицинским обслуживанием в регионах.

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