Сквозь леса и камнепады: 82-летняя почтальонка доставляет письма, рискуя жизнью

Почтальон из Северной Осетии Екатерина Дзалаева обогнула земной шар 25 раз. И все ради того, чтобы доставлять людям письма и газеты.

Сейчас женщине уже больше 80 лет. Но увольняться она не собирается. Говорит, что все адресаты стали самыми близкими друзьями. В высокогорных поселках Северной Осетии давно знают: даже если сойдет лавина, они точно получат важное письмо или посылку. Куда не доедет машина, туда дойдет чудо-почтальон.

— С малых лет я полюбила эту работу. Когда была маленькая, ждала от брата письмо. Поэтому я полюбила эту работу, — рассказывает Екатерина Дзалаева.

Женщина застала войну пятилетней девочкой и лучше всех понимает, каково это: считать дни и часы до появления почтальона у ворот. Помнит, каким счастьем были письма с фронта. Тогда Екатерина она и решила, кем станет.

С местной знаменитостью познакомился корреспондент Пятого канала Никита Гмыза.