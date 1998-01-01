Фото: Около школы в Нижнем Новгороде произошла стрельба

В Нижнем Новгороде около школы №121 на улице Тонкинская произошло ЧП. Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля. Обеспокоенные прохожие бросились бежать в разные стороны, некоторые постарались укрыться от злоумышленников в здании школы.

Уже стало известно, что в результате ЧП один человек пострадал. Он получил касательное ранение в плечо. От госпитализации пострадавший отказался.

По предварительной информации, стрельба производилась из пневматического пистолета, стрелял мужчина. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства дела. Ведется розыск автомобиля с нападавшими.

Ранее Пятый канал рассказывал о перестрелке в Ростове-на-Дону.