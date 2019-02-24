Два человека пострадали в результате перестрелки в Ростове-на-Дону

Два человека пострадали при перестрелке в Первомайском районе Ростова-на-Дону вечером, 24 февраля.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчины открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов. В результате они были госпитализированы с различными травмами. Один из участников конфликта задержан.

По информации Пятого канала, к перестрелке привело массовое выяснение отношений, в котором принимали участие семь человек. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы их жизням нет.

Полиция начала проверку произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал о конфликте водителя и пешехода в Петербурге, закончившимся выстрелом в лицо.