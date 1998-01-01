Видео: Бывший парень звезды «Дома-2» «красиво» отомстил ей за разрыв отношений

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Экс-бойфренд Виктории Комиссаровой подготовил ей неожиданный сюрприз спустя две недели после расставания.

Фото, видео: Instagram @byviktoria_a, Пятый канал

Известная белорусская модель, бывшая участница «Дома-2» Виктория Комиссарова прославилась на всю страну после участия в скандальном телешоу. На проекте девушка познакомилась с Антоном Шоки, с которым у них завязался роман. Однако, вопреки ожиданиям фанатов, отношения участников долго не продлились, и Комиссарова покинула телестройку. Вскоре после ухода с проекта девушка нашла нового избранника, с которым поначалу мечтала связать свою жизнь узами брака и даже отправилась в романтическое путешествие на Бали.

Идиллия продолжалась до тех пор, пока пара не решила вернуться обратно в Россию. Здесь сказка неожиданно закончилась, и Виктория поняла, что Рустам ее просто использует. Молодой человек отлично устроился «на шее» у своей возлюбленной и даже перестал предпринимать любые попытки, чтобы найти работу.

Это, очевидно, не устроило модель, и ей пришлось признать, что она в очередной раз ошиблась с выбором. Избраннику она сообщила о расставании и перестала реагировать на любые попытки молодого человека помириться.

Рустам не захотел пускать дело на самотек и решил отомстить своей бывшей девушке. Спустя две недели после разрыва молодой человек напомнил о себе оригинальным образом. Прямо у дверей дома Виктории он устроил ей неожиданный сюрприз.

Когда девушка вышла на улицу, она не поверила своим глазам: на автомобиле и стенах дома «красовались» нецензурные надписи, которые Рустам адресовал своей бывшей невесте.

Увидев на улице такую «красоту», девушка незамедлительно обратилась в полицию. Она сообщила, что ущерб, причиненный Рустамом, оценивается примерно в 150-200 тысяч рублей.

— Вот так и живи с мужиками, — иронично отметила модель.

Ранее Пятый канал сообщал, что муж Алены Кравец променял певицу на бывшую участницу «Дома-2».

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