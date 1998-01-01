Сценарист «Робоцыпа» подарил Мэрил Стрип внука. Актриса стала бабушкой впервые

, 18:31 Фото 35

В семье Мэми Гаммер и ее мужа Мехара Сетхи — пополнение.

Фото: Globallookpress.com

Как сообщает Usmagazine.com, старшая из четырех детей оскароносной Мэрил Стрип, Мэми Гаммер, родила первенца в 35 лет. О грядущем пополнении в семье стало известно в декабре прошлого года.

Отец мальчика — сценарист Мехар Сетхи, работавший над мультсериалами «Робоцып», «Конь БоДжек» и «Шоу Кливленда». Пара расписалась в августе прошлого года в Хорватии и всячески скрывала информацию об интересном положении Гаммер.

Мэми Гаммер родилась в Нью-Йорке в семье оскароносной актрисы Мэрил Стрип и скульптора Дона Гаммера. У нее есть трое братьев и сестер: 39-летний музыкант Генри, 32-летняя Грейс и 27-летняя Луиза.

Мэми Гаммер и Мехар СетхиМэми Гаммер и Мехар Сетхи. Instagram / Mehar Sethi

Ранее бывшая жена Сильвестра Сталлоне рассказала, какого стать матерью в 54 года.

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