В Европе развели руками на вопрос о причинах проведения госпереворота на Украине

Президент РФ Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что спрашивал европейских коллег о причинах государственного переворота на Украине. В ответ услышал, что «так получилось».

Глава государства напомнил, что тогда президентом Украины был Виктор Янукович. По словам Путина, у граждан Украины, наверное, были все основания говорить, что он не должен быть президентом. Сам российский лидер отметил, что не будет оценивать действия Януковича.

«Прекрасно, он же со всем согласился. Согласился на новые выборы, досрочные причем. Ну идите на выборы и решайте. Нет, надо было обязательно госпереворот совершить», — сказал президент.

Путин отметил, что позже спрашивал у некоторых коллег из Европы, зачем они совершили госпереворот. По его словам, было очевидно, что Янукович теряет власть на следующих, тем более досрочных, выборах.

«А зачем вы это сделали? «Ну так получилось». Ничего себе, «так получилось!» — заключил глава государства.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

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