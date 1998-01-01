Украинская певица Maruv стала «Прорывом года» в России

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Отказавшаяся от участия в «Евровидении» артистка стала лауреатом музыкальной премии «Звуковая дорожка».

Фото: www.globallookpress.com

Украинская певица Анна Корсун, известная под творческим псевдонимом Maruv, признана «Прорывом года» в России по версии премии ZD AWARDS-2018, пишут Дни.ру. Исполнительница заочно поблагодарила организаторов и сообщила, что не сможет лично забрать награду.

Maruv стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019», однако отказалась представлять страну из-за кабальных условий контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Вслед за певицей от участия в европейском песенном конкурсе в Тель-Авиве отреклись все остальные претенденты. После этого в Киеве сообщили об отказе участвовать в «Евровидении».

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