Организаторы «Евровидения» сожалеют об отказе Украины участвовать в конкурсе

, 7:23 Эфирная новость 5

Кандидаты на «Евровидение» в Незалежной взяли самоотвод. Украина упустила последний шанс попасть в этом году на престижный музыкальный конкурс. Все исполнители хором отказались от выступлений.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

После нескольких дней упорной идеологической борьбы, Украина сама себя не пустила на «Евровидение». Неравный бой здорового шоу-бизнеса с политиканством закончила группа Kazka, отказавшись от поездки в Израиль.

— Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это стремление много сил, энергии, времени. Мы для этого пошли на «Национальный отбор». Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор, — говорится в сообщении на странице группы Kazka в Instagram.

То, что это был последний шанс Незалежной поехать на «Евровидение», сами организаторы отбора не скрывали. Которые и превратили конкурс песни в шоу допросов. При этом ведущий сразу предупредил, что во всем зрители виноваты.

— Часть аудитории начинает засыпать нас претензиями — почему устраиваете допрос участникам? Если мы не спрашиваем участников, то другая часть аудитории начинает спрашивать — почему вы не спрашиваете о позиции участника о его позиции по тому или иному вопросу? — сказал ведущий шоу Сергей Притула.

Первыми отсеянными стали участницы дуэта Anna Maria. Вошедшая в украинскую моду 5 лет назад, люстрация началась прямо на сцене — певица Джамала обвинила в предательстве сестер Опанасюк, родители которых живут и работают в Крыму. Как, собственно, и родители самой Джамалы, но об этом она как-то подзабыла.

После того, как разобрались с политически неблагонадежными сестрами, победительницей конкурса была объявлена Анна Корсун, известная среди поклонников, как Maruv. Но Анна, посмотрев на все происходящее и внимательно прочтя условия контракта, заявила, что «быть политической дубиной» не желает и взяла самоотвод.

Второе место в финале отборочного тура заняли девушки из Freedom Jazz. Радостно поприветствовав Тель-Авив во время финального выступления, группа в полном составе сошла с рейса где-то между Жмеринкой и Мелитополем. Условия контракта, предписывающие политическую борьбу, их так же не устроили. А после них и все остальные претенденты стали массово отказываться.

— Это большая человеческая глупость тех, кто отвечает за отбор участников «Евровидения». Я бы не искал двойного или тройного смысла. Несколько человек совершили глупость, несколько человек ее подхватили и довели до конца, — считает музыкальный продюсер Сергей Перман.

В Европейском вещательном союзе, который является организатором конкурса, вроде бы и не слишком огорчились отсутствием украинских исполнителей. Чего не скажешь о зрителях. Но и для них главная загадка не в том, что не нашлось хоть какого-нибудь исполнителя, кто бы подписал контракт, а сколько денег потратили?

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Алексей Панин собрался на «Евровидение» как украинский участник.

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