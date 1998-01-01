Еврокомиссия запретила Польше строить канал на границе с Россией

Европейская комиссия призвала власти Польши отказаться от строительства судоходного канала, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Как сообщает ФАН, чиновники ставят под сомнение экономическую целесообразность проекта и его безопасность для окружающей среды.

Варшава и Брюссель продолжают обсуждать технические вопросы, что не позволяет приступить к строительным работам. По мнению аналитиков, вмешательство ЕС во внутренние дела Польши вызывает недовольство находящихся у власти националистов. Стороны уже имеют нерешенные вопросы в сфере миграции и полномочий правительства, а новый конфликт только усугубит ситуацию.

По планам судоходный канал будет прокопан на Балтийской косе в 50 километрах от Калининграда. Его длинна составит около 1,2 километра, ширина от 60 до 200 метров на разных участках, а его глубина — пять метров. Польская сторона рассчитывает новый морской путь также отвечает интересам национальной безопасности и позволит осуществлять «поставку сил и средств в Эльблонг» минуя территориальные воды России.

Ранее Пятый канал сообщал, что самолеты ВВС и ВМС США провели многочасовую разведку возле Калининградской области и близ Крыма.