Многочасовую разведку провели самолеты ВВС и ВМС США у границ России

Разведывательные самолеты военно-воздушных (ВВС) и военно-морских (ВМС) сил США в четверг, 28 февраля, провели многочасовые полеты возле границ Российской федерации. Такие данные публикует Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Так, по их данным, стратегический разведывательный самолет RC-135V, находящийся на вооружении ВВС США, вылетел с расположенной в Великобритании авиабазы Милденхолл. После чего в течение трех часов летал в районе Калининградской области близ российских границ над территорией Литвы, Польши, а также в небе над Гданьским заливом.

В это же время P-8A Poseidon, противолодочный самолет ВМС США, более трех часов курсировал к западу от Крыма и в районе Севастополя в международном воздушном пространстве Черного моря.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в период с 26 февраля по 2 марта американский самолет-разведчик Boeing OC-135B в рамках договора об открытом небе второй раз совершит полет над Россией. Кроме того на борту будет находиться американо-британская миссия.