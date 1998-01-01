Более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище» в Италии

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Традиционная для итальянцев «битва» будет проходить с 3 по 5 марта.

Фото, видео: Twitter.com @La_Lettura, youtube.com / Matteo Melai

Более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище», которое пройдет в Италии с 3 по 5 марта.

По информации УНИАН, традиционная «битва» начнется в городке Ивреа. Уличный карнавал будет длиться три дня.

Отмечается, что обычно, чтобы посмотреть на это зрелище, в Италию съезжаются тысячи туристов. Вместе с путешественниками в «побоище» принимают участие не менее 100 тысяч человек. Они делятся на девять команд и начинают закидывать друг друга цитрусами. Некоторые из них в ходе такого нестандартного развлечения получают серьезные травмы, но этот факт никого не останавливает.

Ранее Пятый канал сообщал, что перед Новым годом российский фитосанитарный контроль не пропустил в страну более 220 тонн мандаринов.

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