СК РФ подозревает в убийстве женщины и ее ребенка главу семьи

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Следствие полагает, что к убийству своей супруги и маленького ребенка причастен глава семьи, который после совершения содеянного пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. О его состоянии здоровья не сообщается. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Как стало известно Пятому каналу, пара приехала в столицу пять лет назад из Украины. Молодые люди остановились у бабушки убитой в Ясном проезде на северо-востоке Москвы. По словам пенсионерки, прошлой ночью никаких скандалов не было, она лишь услышала как вскрикнул малыш в соседней комнате.

Предварительно, орудием преступления нож и отвертка.