Видео: Рухнувшая труба раздавила иномарку под Саратовом

Кирпичная труба обвалилась и раздавила автомобиль Hyundai Solaris в городе Вольск Саратовской области. Как стало известно Пятому каналу, ЧП произошло в пятницу, 1 марта, в 23.30 по московскому времени на улице Красногвардейской, 62. По счастливой случайности никто не пострадал.

По словам жильцов дома, в момент обрушения дымохода стоял страшный грохот. Люди предполагают, что законсервированная труба котельной могла обвалиться из-за тяжести ледяных глыб, которые своевременно не убрали коммунальщики.

Жилое здание, более известное в народе как «генеральский дом», является памятником архитектуры и до недавнего времени содержалось на балансе Вольского военного института материального обеспечения.

Сейчас последствия обрушения устраняют работники МУП «Благоустройство» и управляющей компании «Жилстройсервис», обслуживающей строение. По рассказам очевидцев, коммунальщики настоятельно просили жителей дома «не выносить сор из избы».

Ранее Пятый канал сообщал, что часть кровли рухнула в одной из школ Подмосковья.