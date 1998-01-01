Новый спортивный телеканал «МАТЧ! СТРАНА» начал вещание в России

Новый федеральный общедоступный телеканал «МАТЧ! СТРАНА» начал вещание в России 2 марта в 10.00 по московскому времени, сообщает медиахолдинг «Газпром-медиа». Эфир канала стартовал с освещения игр XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

«МАТЧ! СТРАНА» доступен в эфирном вещании в крупных городах, в сетях спутниковых и кабельных операторов по всей России, а также в интернете. Его технический охват составит более 80 миллионов человек. Телеканал ориентирован на широкую аудиторию зрителей от 6 до 70 лет.

— «МАТЧ! СТРАНА» — это телеканал, который ждали. Его зрители получат возможность увидеть, как развиваются физическая культура и спорт на всей территории нашей страны. Это и многочисленные соревнования, и истории успеха наших ярчайших спортсменов, и самые интересные спортивные события в регионах России , — сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Телеканал «МАТЧ! СТРАНА» полностью посвящен спортивной жизни РФ и развитию российского спорта. Большую часть вещания телеканала составят трансляции клубных соревнований. Особая роль будет отведена развитию детского спорта.

В обязательную программу «МАТЧ! СТРАНА» войдут национальные чемпионаты по всем олимпийским видам спорта. В планах освещение чемпионатов России, на которых будет проходить отбор спортсменов в олимпийские сборные страны. Кроме того, канал будет внимательно следить за подготовкой крупнейших международных событий в России.

Ранее Пятый канал сообщал, что россиян предупредили о мошенничестве на фоне перехода на цифровое ТВ. Злоумышленники на фоне отключения аналогового эфирного телевидения предлагают заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения.