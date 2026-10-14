Успеть до выборов: Трамп и Нетаньяху обсудили новую операцию против Ирана
Войска двух стран сохраняют боевую готовность.
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп и Нетаньяху обсудили новую операцию против Ирана
Возможность новой масштабной операции против Ирана обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они хотят нанести удар до выборов в обеих странах. Об этом сообщил портал Axios.
По сведениям издания, разговор американского и израильского лидеров предшествовал публичному заявлению Трампа об отказе от ударов до промежуточных выборов в конгресс.
Войска Израиля и США остаются в боевой готовности на случай, если глава Белого дома пересмотрит свою позицию.
В публикации отмечается, что возобновление боевых действий может внести значительную неопределенность в избирательные кампании обеих стран.
Выборы в Израиле назначены на 27 октября, а промежуточные выборы в США пройдут неделей позже — 3 ноября.
О приостановке ударов по Ирану до американского голосования Трамп объявил 8 октября. Тогда же он сообщил, что переговоры с Тегераном продолжаются, и охарактеризовал экономическое и военное положение Исламской Республики как тяжелое.
Несмотря на объявленную паузу в ударах, блокада Ирана, по словам президента США, останется в силе в полном объеме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, украинский кризис и двусторонние отношения.
Главы государств затронули вопросы мировой энергетики и выразили готовность продолжать контакты. Путин отметил, что поставки российских энергоресурсов могут принести пользу мировой экономике.
Кроме того, стороны договорились поддерживать личное взаимодействие и продолжить контакты между администрациями президентов, спецслужбами и другими ведомствами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 30 сент
- Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
- 24 сент
- Восемь моряков с авианосца «Авраам Линкольн» пытались свести счеты с жизнью
- 22 сент
- «Последний удар»: США и Израиль готовятся к новой атаке на Иран
- 19 сент
- Иран передал США через Катар условия для прекращения военных действий
- 12 сент
- Иран получил разведданные Китая перед ударом по базе США в Иордании
- 11 сент
- Посол Пакистана заявил о готовности Исламабада организовать диалог США и Ирана
- 7 сент
- Охота на авианосцы: Иран применил новое оружие против кораблей США
- 31 авг
- Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании
- 31 авг
- Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
- 31 авг
- Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах в результате новой атаки США
Читайте также
88%
Нашли ошибку?