Забавное видео: Озорные вороны катятся кубарем с горки во время снегопада

На просторах сети появилось очередное забавное видео с участием животных. На этот раз пользователей развлекли вороны, которые нашли занятие по душе в «студеную зимнюю пору». На пути у птиц появилась небольшая снежная преграда, ставшая поводом для новой забавы пернатых.

Вороны пытались отчаянно найти пропитание в огромных сугробах, однако одна из них неожиданно покатилась вниз со снежного склона. Птица пыталась снова взобраться наверх, но, как назло, по скользкой поверхности съезжала обратно. В конце концов преграду удалось преодолеть: ворона залетела на вершину, и, осознав все прелести снежной забавы, скатилась с горки.

Ранее Пятый канал показал смешное видео с участием кенгуру из национального парка Флиндерс Ранджес в Южной Австралии. Турист заметил животное, когда оно задумчиво жевало бумагу в общественном туалете.