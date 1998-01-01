«Фабрика порочных грез»: Виктор Мараховский о кинопремии «Оскар» и «Евровидении»

Есть кое-что общее между последней церемонией выдачи «Оскара» и украинским «Евровидением». На первый взгляд, повестка у двух шоу была совершенно разной. В Лос-Анджелесе состязались между собой за звание лучшего фильмы или о жизни угнетаемых меньшинств, или фантазирующие о величии этих меньшинств, или снятые этими меньшинствами. Даже церемония осталась без ведущего — тоже из меньшинств — потому что он что-то не то написал о другом меньшинстве в Twitter лет десять назад. Фильм «Победитель» смог победить только потому, что замаскировался под кино о проблемах меньшинств.

А в Киеве планировался фестиваль европейской ориентации. Тут нужно помнить, что «Евровидение» — это было главное достижение украинского похода на Запад. Это было достижение в единственно возможном виде — то есть в виде циркового шоу. Но в течение десятилетия Украина использовала этот цирк в качестве политической трибуны и в итоге «доиспользовалась».

То есть в обоих случаях к 2019 году какое бы то ни было «искусство» или просто шоу уже было окончательно вытеснено идеологиями. И что самое поучительное: в обоих случаях произошло неизбежное — идеология столкнулась с нормальной человеческой реальностью, и реальность идеологию победила.

В США, где церемония вручения премии «Оскар» традиционно была самым популярным телешоу после финала чемпионата по местному футболу, публика, как оказалось, упорно не хочет смотреть идеологию. Нынешний «Оскар» показал по зрителям второй худший результат за всю свою историю. Самый худший результат был, кстати, в 2018 году.

А на Украине весь пьедестал почета национального конкурса прагматично взвесил, с одной стороны, бонусы от соблюдения антироссийской идеологии, а с другой — доходы от гастролей в России — и решил, что ему это вовсе не надо. Тут можно было бы сказать, что идеологам пора прийти в себя, очухаться и уступить место искусству. Но, честно говоря, надежд на это мало. Надо понимать, что идеологам, в отличие от обычных артистов, терять нечего. Их единственный способ быть наверху и в «седле» — это указывать, как надо. За это право они будут биться до последнего, до последнего артиста.

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