Видео: Сотрудник московской «Пятерочки» избил ремнем подростков

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Запись удалось сделать участнице скандальных событий.

Фото, видео: www.globallookpress.com,ВКонтакте @Ева Лаврова

Сотрудники одного из филиалов сети супермаркетов «Пятерочка» снова оказались в центре скандала. На этот раз охранник магазина на улице Парковой в Москве избил двух подростков, посетивших торговую точку.

В сети появилось видео, которое успела сделать одна из участниц происшествия. В кадре мужчина с размаху избивает молодого человека широким ремнем с крупной и, вероятно, достаточно тяжелой пряжкой. Когда находящая за кадром девушка просит сотрудника магазина прекратить самоуправство, он замахивается и на нее. После этого запись обрывается.

Как сообщают в социальных сетях родители автора видео, девушка вместе с одноклассником зашла в «Пятерочку», чтобы взять несколько бесплатных рекламных листовок — макулатура была нужна старшеклассникам для школьного проекта. Охранник, заметив действия ребят, обвинил их в воровстве — тех самых листовок, которые всем желающим раздают бесплатно — и потребовал пройти с ним в подсобное помещение, где сначала стал кричать на подростков матом, а после и вовсе схватился за ремень.

Примечательно, что на записи отчетливо видно некоего взрослого мужчину, который спокойно наблюдает за происходящим и даже не пытается помешать разошедшемуся сотруднику магазина.

Ранее Пятый канал рассказывал о другой некрасивой истории с участием охранников «Пятерочки» — в Люберцах сотрудники супермаркета избили городского депутата, который вступился за юношу.

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