Охранники магазина избили депутата, заступившегося за молодого парня

Охранники магазина «Пятерочка» на Октябрьской улице в Люберцах избили местного депутата. Владимир Ильин, вероятно, заступился за парня, которого сотрудники избивали до этого, и сам попал под удар. По предварительным данным, охранники вывели его на улицу, где разбили лицо.

Момент с избиением Ильина зафиксировать не удалось, однако в распоряжении Пятого канала оказалось видео с конфликтом охранников с молодым человеком. На нем видно, как молодые люди сначала катаются по магазину на тележке, затем один из них сваливает с полок товар. На следующем кадре его бьют на полу люди в красной форменной одежде.

Владимир Ильин — депутат городского поселения Родники в Раменском районе Подмосковья, информация о нем доступна на официальном сайте поселения.

Ранее Пятый канал публиковал видео с камер наблюдения, которые засняли избиение отставного генерал-полковника.