Видео: Марат Башаров развеял слухи о разводе

Марат Башаров опроверг информацию о скором разводе. Телеведущий выложил на своей странице в Instagram несколько видео, на которых он проводит время с семьей в Таиланде.

Супруга Башарова — Елизавета — еще месяц назад отправилась на Пхукет в отпуск вместе с сыном Марселем. Теперь, по всей видимости, к ним присоединился и глава семьи. Судя по видео, Марат много времени проводит с мальчиком, балуя ребенка сладостями. Как отмечает в видеопосланиях сам актер, его подписчикам не стоит верить написанному в СМИ — в их с Елизаветой семье все прекрасно.

— Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху! А мы сейчас всей семьей пойдем гулять, — заявляет Башаров.

Однако многих подписчиков смущает то, что ни на одной видеозаписи так и не появилась супруга телеведущего — каждый раз в кадре только сам Марат и его сын. Такой подход к публикациям дает повод сомневаться в искренности заявлений телезвезды.

Как сообщал ранее Пятый канал, в середине февраля Елизавета Башарова сообщила о том, что приняла решение развестись с мужем.