Испугал родных: Максима Матвеева хотели отправить в больницу

Мать Максима Матвеева хотела отправить его в больницу из-за погружения в роль

Актер Максим Матвеев в начале профессионального пути мог переносить особенности поведения своих героев в обычную жизнь и временами переходил границу, из-за чего его родители начинали всерьез переживать. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии.

По словам Матвеева, еще во время обучения в театральном он старался находить собственный способ погружения в персонажа. Такая работа оказалась непривычной для его семьи, поскольку родители актера прежде не имели отношения к творческой сфере.

«Я старался так двигаться в процессе обучения в театральном, ну, даже отчасти, даже как-то пугал своих родителей, я помню, этим своим погружением таким», — признался он.

Особенно сильно это проявилось во время работы над одной из первых серьезных ролей — танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского. Чтобы понять психическую нестабильность своего героя, Матвеев начал замыкаться в себе и проводить много времени в одиночестве.

«Я часто замыкался, уходил в свою комнату, что-то там варил в себе какие-то состояния. У родителей, конечно, это вызывало недоумение», — рассказал актер.

В какой-то момент поведение сына настолько обеспокоило мать, что она задумалась о медицинской помощи.

«Максим, а у тебя все в порядке? Может быть, в больницу?» — вспоминает Матвеев ее слова.

Тогда артист понял, что слишком глубоко погрузился в процесс и зашел в состояние, в которое, возможно, не следовало уходить. Позже, когда родители увидели результат его работы и реакцию зрителей и коллег, они стали спокойнее относиться к подобным методам подготовки.

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