«Не могу поверить»: солистка t.A.T.u трогательно поздравила дочь с 22-летием

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Певица назвала Викторию ответственным и целеустремленным человеком.

Певица Юлия Волкова поздравила дочь с 22-летием — фото

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Солистка t.A.T.u Юлия Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием

Солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова не может поверить в то, что ее дочь уже совсем взрослая. В этом певица призналась в соцсетях, поздравляя девушку с днем рождения.

«Не могу поверить, что ты такая взрослая у меня. Сегодня тебе 22! Будь здорова всегда. Будь счастлива всегда», — написала Юлия Волкова.

Солистка t.A.T.u также рассказала о том, что Виктория — ответственный, целеустремленный и упорный человек. Волкова подчеркнула, что восхищается дочерью и пожелала ей сохранить доброе сердце и душу, которые у нее есть, в целости и сохранности.

Юлия Волкова с дочерью Викторией. Фото: Instagram*/official_juliavolkova

«Ты — лучшая доченька!» — резюмировала исполнительница.

Юлия Волкова родила Викторию в 19 лет. Кроме дочери, у певицы есть 19-летний сын Самир.

Ранее супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поздравила его с днем рождения. Юмористу исполнился 81 год. В честь праздника Брухунова поделилась с подписчиками кадрами из семейного архива. На фотографиях Петросян позирует вместе с детьми: шестилетним Ваганом и трехлетней Матильдой.

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