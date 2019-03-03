Депутат Рады рассказал, как Украина сможет вернуть Донбасс себе с помощью России

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко рассказал, что Киев сможет вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если сядет за стол переговоров при посредничестве России. Слова парламентария передает РИА Новости.

Главный способ, которым Украина сможет вернуть республики, Бойко назвал прямые переговоры. Также обеим сторонам нужно разработать предложение по мирному урегулированию, которое затем страна обсудит на референдуме.

Депутат предложил нетипичный для Незалежной подход — поиск компромиссов в деле восстановления территориальной целостности, который подразумевает участие России.

— Какие компромиссы мы сегодня видим при переговорах с непризнанными республиками? Это, прежде всего, гарантии со стороны Российской Федерации по выполнению соглашений, которые будут достигнуты; особый статус этих территорий на несколько лет; и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений , — сказал Бойко.

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