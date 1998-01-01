Племянник Дмитрия Киселева осужден в Германии за подготовку к в войне в Донбассе

В Высшем земельном суде Мюнхена огласили приговор племяннику телевизионного ведущего Дмитрия Киселева, пишет URA.RU.

Сергея Киселева признали виновным в подготовке к участию в войне в Донбассе и приговорили к двум года и трем месяцам тюрьмы. По делу о подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности и хранении оружия ему грозило до 10 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Сергей Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, где обучался навыкам боевых действий. Кроме того, племянник известного журналиста ВГТРК воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. На оглашении приговора подсудимый не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Обвинение строилось в том числе на фотографиях, на которых Киселев позирует с оружием и получает медаль. Суд отметил, что доподлинно доказать его участие в военных курсах не удалось.

В начале февраля журналист Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю заявил, что его племянник участвовал в боевых действиях на востоке Украины на «стороне добра» — против «фашистского режима» в Киеве.

Ранее Пятый канал публиковал видео с последствиями обстрела водовода ДНР бойцами ВСУ.